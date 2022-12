VIDÉO - Élodie Poux raconte les vérités et contre-vérités de Noël

"La maîtresse a-t-elle vraiment des yeux derrière la tête ?" "C'est vrai que tu as le portable du père Noël ?" "Et le père Fouettard, il existe vraiment ?" Il est parfois difficile de répondre aux questions de ses enfants et quelques petits arrangements avec la vérité peuvent parfois semer le doute chez les enfants.

Et si pour une fois, on leur disait la vérité ? Élodie Poux nous donne un petit aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler : "Non, tu ne peux pas rester coincée si tu fais une grimace, j'avais juste la honte que tu dévisages le voisin unijambiste". "Tu ne peux pas non plus devenir aveugle en regardant la télé de trop près, par contre, tu peux devenir bête en regardant certaines émissions". "Tu ne peux pas non plus choper la crève en sortant les cheveux mouillés". Celle-là, pour le coup, elle devrait surprendre plus d'un grand enfant !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info