publié le 26/09/2018 à 10:55

Vegans et bouchers sont-ils devenus irréconciliables ? Après plusieurs actions violentes contre des boucheries, poissonneries et fromageries, par des militants se revendiquant de la mouvance vegan, la situation est de plus en plus tendue. Des manifestations sont prévues mercredi 26 septembre par l'association 269 Libération animale devant 5 grands abattoirs.



"Nous sommes confrontés à une forme d'intégrisme", explique Périco Legasse, rédacteur en chef de la rubrique Vins et gastronomie à Marianne. Il salue le travail des associations dénonçant la violence animale, qui ont participé à une prise de conscience et à un changement des habitudes de consommation. Mais pour lui, c'est encore autre chose de décider que l'humain ne doit plus manger de viande.

Pour Brigitte Gothière, co-fondatrice de l'association L214, "il y a une question éthique à se poser sur le spécisme". Le spécisme est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, notamment une supériorité de l'humain sur l'animal. "On n'est pas sur une nécessité (de manger de la viande, ndlr)". Pour autant, elle ne cautionne pas les attaques de boucheries : "ça pose le débat dans de mauvais termes".