publié le 12/09/2018 à 13:13

L'enquête suit son cours après la vandalisation de 9 commerces à Lille, dont des boucheries ou des poissonneries par des militants se revendiquant de la mouvance vegan. Six personnes ont été interpellées, selon des sources concordantes.



Une boucherie du centre-ville lillois avait été vandalisée en mai et taguée "stop au spécisme" (le spécisme est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, ndlr). La première d'une série de 9 actes de vandalisme contre des commerces de bouche et des restaurants jusqu'à mi-août, principalement à Lille mais aussi dans les villes alentours. Les inscriptions laissées sur les devantures laissent à penser que les vandales agissent au nom de la cause vegan.

"Sur les 6 interpellations, une personne devrait être déférée mercredi tandis que les gardes à vue des cinq autres ont été levées ou vont l'être", a indiqué le parquet de Lille. C'est "grâce à l'ADN et à un travail de téléphonie" que les enquêteurs ont pu remonter la piste des suspects. Une source proche du dossier précise également que des perquisitions fructueuses ont eu lieu.