Festival vegan à Calais : la maire déplore les risques de débordements

et Caroline Drzewinski

publié le 06/09/2018 à 08:26

Le tribunal administratif de Lille a suspendu mardi 4 septembre la décision de la mairie de Calais (Pas-de-Calais) d'annuler un festival vegan, prévu samedi. La municipalité craignait des débordements, en raison de menaces proférées par "des chasseurs et des éleveurs". Une décision dont la maire Natacha Bouchard ne fera pas appel.



"Je tiens à réaffirmer néanmoins que les menaces dont j'ai été averties sont réelles et constituent, à mes yeux, un risque avéré de débordements et de troubles à l'ordre public. Cette décision que j'avais prise n'était en aucun cas un parti-pris (...) mais une décision en tant que maire responsable", a-t-elle expliqué.

Les représentants de fédérations de bouchers, poissonniers, chasseurs et agriculteurs ont toutefois annoncé leur attention de se rassembler devant l'entrée du festival et d'organiser un barbecue géant. Un contexte tendu que déplore Natacha Bouchard.

"Au niveau national, d'autres collectivités ont aussi subi ce phénomène. Je ne voulais pas prendre le risque de transformer un salon en un centrage de tensions et de débordements. Malheureusement la justice ne m'a pas suivi. C'est un peu l'impuissance des maires, qui ne peuvent parfois pas exercer leur pouvoir", regrette-t-elle.