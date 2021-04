publié le 02/04/2021 à 21:57

Jeudi 1er avril, l'OMS a fustigé la lenteur de la vaccination en Europe, coupable, selon elle, de prolonger la pandémie. Une étude publiée par le Financial Times dit que le Royaume-Uni ou les États-Unis ont dépensé sept fois plus d'argent en proportion de leur population que l'Europe pour le développement, l'achat et la production de vaccins.

Alors qu'au printemps 2020, Donald Trump annonçait un vaccin pour la fin de l'année, en Europe nous n'avons pas été très bons. Emmanuel Macron affirmait il y a seulement six mois que "ceux qui disent qu'on aura un vaccin en mars ou en avril prochain vous trompent". On se rend compte aujourd'hui que notre président a dit une énorme ânerie, une sortie de bêtise historique absolument incroyable.

Toutefois, notre président n'est pas le seul. Quand on regarde l'histoire, des bêtises planétaires comme celle-ci il y en a plein. C'est d'ailleurs ce que répertorie le livre d'Anne Queinnec : Internet, ça ne marchera jamais. Une de mes préférées est un rapport du Sénat français en 1994 : "Le réseau internet est mal adapté à la fourniture de services commerciaux" ou encore le Général Foch qui disait en 1911 que "les aéroplanes sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire". Emmanuel Macron l'aura au moins appris, en politique il faut se garder de tout pronostic.