Vacances de la Toussaint : "Les réservations ont augmenté de 54%", selon la présidente de PAP

Les Français sont de plus en plus attirés par la campagne, selon l'Ifop.

Les Français ne sont jamais autant partis en vacances à la Toussaint. Invitée de RTL ce dimanche 24 octobre, la présidente de Particulier à Particulier (PAP), site immobilier qui propose également des séjours, parle d'une hausse des réservations "jamais vue" sur cette période de l'année.

"On a fait une étude, les réservations sur PAP Vacances ont augmenté de 54% par rapport à 2019, je ne parle même pas de l'année 2020 où c'était assez calme", affirme Corinne Jolly, qui rappelle que cette période est habituellement la plus calme de l'année. "Là, il y a eu un assaut, on s'est rendu compte que tout le monde voulait partir", conclut-elle.

Les Français ont privilégié des destinations à la campagne, "assez proche des grandes agglomérations. Les Franciliens ont apprécié de partir en Alsace, dans le Centre-Val de Loire, ou jusqu'en Vendée. Dans le sud, on a l'Ardèche qui cartonne ou la Corse pour ceux qui veulent encore un peu de soleil", précise la présidente de PAP.

La raison principale de cette explosion des réservations, le télétravail : "On a étudié les demandes, parce que c'était assez surprenant. On pense qu'il y a un très fort impact du télétravail", estime Corinne Jolly.