Illustration de l'aéroport JFK de New York, en mai 2021

Le 8 novembre prochain, les États-Unis vont lever les restrictions sanitaires en place depuis mars 2020 sur les voyages internationaux, pour les personnes vaccinées, dont le maintien agaçait nombre de leurs partenaires, Européens en tête : "La nouvelle politique américaine sur les voyages, qui exige la vaccination pour les voyageurs étrangers se rendant aux États-Unis, entrera en vigueur le 8 novembre", a annoncé ce vendredi 15 octobre la Maison Blanche dans un communiqué.

Ce nouveau dispositif s'appliquera aussi bien aux voyageurs arrivant par voie aérienne, qu'à ceux traversant les frontières terrestres avec le Canada et le Mexique. Face à la pandémie, les États-Unis avaient fermé leurs frontières à partir de mars 2020 pour des millions de voyageurs en provenance notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou de Chine, puis plus tard d'Inde ou du Brésil. Ils avaient aussi fermé leurs points d'entrée par voie terrestre aux visiteurs venus du Canada et du Mexique.

Cela a pu causer des situations personnelles douloureuses et des dommages économiques. Pour les voyageurs arrivant par les airs, les Américains demanderont, en plus d'une preuve de vaccination et d'un test dans les trois jours avant le départ, la mise en place par les compagnies aériennes d'un système de suivi des contacts. Pour la voie terrestre, la Maison Blanche avait annoncé cette semaine que la levée des restrictions se ferait en deux temps.