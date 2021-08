Tourisme : "On s'en sort plutôt bien malgré les conditions sanitaires", assure Michel Durrieu

Les vacances d'été battent leur plein en France, malgré une météo qui n'a pas toujours été clémente. Contrairement à l'année dernière, où les restrictions de déplacement étaient en vigueur, les Français peuvent voyager librement mais l'absence de touristes étrangers se fait tout de même ressentir.

"Le tourisme, ce n'est pas difficile qu'il se porte mieux que l'année dernière", affirme Michel Durrieu, conseiller spécial du secrétaire général de l’Organisation mondiale du Tourisme. "Cette année, on est dans une situation diverse et mitigée mais on s'en sort plutôt bien malgré les conditions sanitaires encore très strictes et un temps un peu maussade. La situation est plutôt encourageante".

Cette année encore la destination la plus prisée des Français n'était autre que la France, "ce sont eux encore qui font marcher notre activité touristique", soulève d'ailleurs Michel Durrieu. "Les étrangers, qui commençaient à revenir, sont encore peu nombreux. Les Allemands, Belges et Néerlandais ont commencé à revenir, ensuite les réservations ont été freinées dès qu'on a parlé de passe sanitaire", a-t-il constaté.