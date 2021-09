Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour s'installer à la campagne

Crise sanitaire et confinements obligent, les citadins se sont rués sur les maisons de campagne. Certains peuvent encore être tentés, estimant qu'il est encore temps d'investir, mais comment bien choisir l'endroit ?

Avant d'avoir le coup de cœur, il faut avoir plusieurs choses en tête. D'abord, si on opte pour un bien avec travaux, il faut avoir conscience qu'il sera difficile de piloter l'opération à distance. Pour remettre les clés, discuter, faire le devis, c'est moins pratique, et se lancer dans un tel projet qui peut vite être épuisant.

Au lieu de profiter de sa maison et de son jardin le week-end, on va passer les premiers mois, et même peut-être les dix premiers mois, à courir les grandes surfaces de bricolage, puis à faire des travaux sans jamais prendre le temps de se reposer et de profiter de sa belle maison. Ou alors, on reporte des travaux, et ils ne sont finalement jamais faits ou jamais terminés.

Enfin, au delà de la localisation, ce qui compte avant tout, c'est le temps de trajet. Si vous visitez en semaine, faites au moins une fois le trajet le dimanche. Combien de temps va prendre le retour chez soi ? Deux heures, trois heures, quatre heures ? Les bouchons, cela peut rapidement pousser à ne plus se rendre dans sa maison de campagne. C'est de l'argent perdu.

Faites soigneusement le tour des lieux accompagnés d'une personne qui sera en mesure de repérer les éventuels problèmes, attention à l'état général de la maison et fixez vous un cahier de dépenses.

Maison avec piscine, une fausse bonne idée ?

La piscine, c'est beau, c'est magnifique. Mais cela vient avec des inconvénients. Déjà, il faut la chauffer, ce qui coûte de l'argent. Si elle a été mal entretenue, ce sont des frais à venir qui peuvent rapidement être très élevés.

Avant d'acheter, si vous voulez vous assurer qu'une piscine est saine, commencez par vérifier certaines choses : l'état du revêtement, la présence de reprises, de plis ou de taches blanches sur un liner, c'est mauvais signe. Cela veut dire qu'il est usé. S'il est trop beau, trop neuf, cela veut aussi dire qu'il y a un problème et que l'étanchéité n'est peut être pas bonne.

D'autre part, une résine ne doit pas présenter de fissures ni de phénomène d'osmose, de petites bulles en surface, synonyme d'usure, et de problèmes d'étanchéité. C'est un peu embêtant pour une piscine. De plus, demandez aux propriétaires les plans, car quand on fait construire une piscine, il est conseillé de référencer tous ces tuyaux pour savoir où ils passent exactement. Enfin, assurez-vous que la piscine est bien pourvue de tous les équipements de sécurité nécessaires pour éviter tout risque de noyade. La sécurité avant tout.