publié le 11/03/2020 à 09:48

Saurions-nous prêt à manger une viande qui sort d'une imprimante 3D ? Une start-up espagnole innove pour se faire une place sur ce marché de la viande végétale. Et de plus en plus d'industriels se lancent dans ces défis avec à la clé de potentielles conséquentes retombées financières.

Imaginez, dans le futur, pour un bon steak il ne faudra plus aller chez le boucher mais simplement appuyer sur le bouton de son imprimante. Depuis un an, la start-up espagnole Novameat travaille sur ce dilemme contemporain : comment manger de la viande sans abattre un animal ? Tout simplement en faisant appel aux végétaux. Ce steak est composé de petits pois, de protéines, de riz, de graisse de colza et de fibres d'algues. On mélange tout ça, l'imprimante ajoute couche sur couche et apparaît un morceau de viande végétale qui a l'aspect et la texture de viande animale.

Les start-up jamais à court d'idées

Pas convaincu ? Pourtant ils sont nombreux à miser sur ce type d'aliments afin de trouver une alternative à l'élevage de bétail responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Chaque jour, les industriels rivalisent d'idées afin qu'un avenir sans viande animale soit possible. À l'automne dernier, il y a eu le premier steak fabriqué dans l'espace, certains prétendent avoir fabriqué une pièce de viande à base de gaz carbonique, d'autres du porc sans porc.

Mais, les plus sérieux sont ceux qui travaillent la viande en laboratoire. C’est le cas de Beyond Meat et son burger à base de betterave, d’huile de noix de coco et de fécule de pommes de terre, qui vient de nouer un partenariat avec les supermarchés Casino, des produits que l’on retrouve au rayon viande, telle est la stratégie commerciale de la start-up.

Des prévisions financières assez impressionnantes

La viande végétale fabriquée par des blouses blanches , c’est un marché plein d’avenir, une entrecôte au microscope , le délice des canines. L'année dernière, les ventes de viande sans viande ont grimpé de 18 % rien qu'aux États-Unis. La banque Barclay a calculé que le marché de substitut à la viande pourrait peser 140 milliards d’ici 2030, de quoi aiguiser les appétits...financiers. Une dernière question mais primordiale : est-ce que c’est bon ? Un peu fade mais correct, il parait que ça ressemble même à ce qu’on appelait avant...de la viande.