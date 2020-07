Travail : quand l'exigence avec soi devient nocive

publié le 22/07/2020 à 01:39

Lorsque Viviane commence un travail, elle va jusqu'au bout. Elle s'investit beaucoup trop comme si sa vie en dépendait. Viviane a déjà vécu un burn-out, mais même à 68 ans elle continue à s'épuiser lorsqu'elle s'engage dans une démarche.

Albert a rêvé de sa fille aînée et pour une fois, il s'en est souvenu au réveil. Cela lui a donné l'envie de renouer contact avec elle car leur relation est très distante.

Nicolas a repris une entreprise avec sa compagne. Totalement dépassé par la charge de travail et la pression qu'il s'impose, il a craqué. Lors d'une dispute avec sa compagne, il a levé la main sur elle. Nicolas se sent extrêmement coupable, impardonnable et ne se reconnait plus. Il se voit sombrer.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



