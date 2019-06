Quand le travail rend malade

publié le 06/06/2019 à 02:58

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du mercredi 05 juin 2019, Richard souhaitait parler d'une histoire qu'il regrette. Amené à côtoyer des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans le cadre de son travail, il a entretenu une relation avec une patiente. Il savait qu'il ne devait pas le faire, mais c'était plus fort que lui. Lorsque la famille de sa patiente a découvert cette relation, elle a porté plainte contre Richard, qui a perdu son travail en sus. Il a conscience de la gravité de son erreur, mais il n'arrive pas résister. Comme s'il avait au fond une volonté de nuire à lui-même.

Claudine a de plus en plus peur en voiture. Elle a assisté il y a un an à un accident de voiture. Depuis, elle ne veut plus entrer dans une voiture, qu'elle soit conductrice ou passagère. Les vacances approchent, ses angoisses s'intensifient. Elle préfère prendre le train et laisser son mari aller sur leur lieu de villégiature par la route. Vers quelles méthodes Claudine peut-elle se tourner pour calmer sa peur de la voiture ?

Béatrice ne sent pas bien dans son travail. Polyvalente, elle constate que ses collègues en profite pour la laisser faire toutes les tâches, même les plus ingrates. Bien qu'elle tente de faire passer des messages, elle peine à être entendue. Elle ne veut pas quitter cet emploi car elle a été au chômage et ne veut pas l'être une nouvelle fois. Mais au fur à mesure, cette situation la pèse au point de la rendre malade, selon Béatrice.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook