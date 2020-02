Famille : renouer le dialogue avec ses enfants

publié le 20/02/2020 à 01:51

Françoise a eu une relation avec un homme il y a 9 ans et a décidé de mettre fin à la relation car elle devenait jalouse. Cet homme s'est remis en couple avec autre femme très peu de temps après. Il y a 1 an, cet homme a recontacté Françoise, mais ne se sont pas vus. Depuis 1 mois, ils se revoient de façon amicale. Mais la semaine dernière, il a proposé à Françoise d'avoir une relation extra-conjugale. Elle ne le souhaite pas, mais semble tout de même attiré par lui.

Le mari de Brigitte est tombé malade en 2012. A partir de ce moment, deux de leurs enfants ont arrêté de les voir. Alors que tout allait bien entre eux, c'est comme s'ils ne voulaient pas côtoyer la maladie. Le mari de Brigitte a tenté de les appeler pour crever l'abcès. Mais cela a ravivé des souffrance de leur fille qui a craqué. Depuis plus rien. Brigitte et son mari tentent toujours de renouer les liens par des appels, des messages. En vain.

Suite au décès de son père, Fabien et sa mère ont été exclus de leur logement. Ils sont hébergés par les frères et sœurs de Fabien depuis 4 ans. Il y a peu, la fratrie a décidé de ne plus les héberger. Fabien est très déçu par cette décision et ne la comprends pas.

Josette a une petite fille de 26 ans. Le fils de Josette est séparé de la maman. Les parents s'entendent toujours très bien. Mais depuis son adolescence, la jeune fille refuse de voir sa mère. Josette ne comprend pas car son ex-bru est très appréciée. Il est impossible de parler de sa mère. Le sujet est tabou dans la famille.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

