Couple : les réactions face à l'infidélité

publié le 26/02/2020 à 01:36

La mère de Jean-François est décédée il y a 5 ans. Il n'a pas pu la voir une dernière fois avant qu'elle parte car il vivait à l'étranger. Il vit mal le fait de ne pas avoir été présent. Ce qui trouble d'autant plus Jean-François depuis quelques mois, c'est qu'il fait des rêves impliquant sa mère.



Adel est séparé depuis 2015. Il a une fille de 9 ans qu'il n'a pas vu depuis son divorce. Bien qu'il ait un droit de visite, son ex-femme refuse de l'honorer. La situation est très compliquée car Adel vit en France et son ex-femme en Suisse. Les juridictions se superposent et les délais sont très longs. Une attente qu'Adel supporte de moins en moins et qui l'attriste.

Jean-Marc a découvert avant Noël dans les sms de sa femme qu'elle était infidèle. Il a eu un accès de rage et a été violent devant leurs enfants. Il ne se souvient de rien. Il est d'ailleurs allé se dénoncer lui-même et a entrepris une thérapie. Il pense ne jamais réussir à se pardonner. Depuis, ses enfants ne veulent plus les voir. Jean-Marc comprend mais souhaite renouer les liens avec eux.

Stéphane a découvert ce week-end que sa compagne depuis 10 ans était infidèle. Il souhaite être dans la réflexion et la construction. Malgré tout cela, Stéphane arrive à comprendre les raisons mais n'arrive pas à envisager de lui pardonner.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- "Est-ce que tu m'aimes encore ?" de Christophe Fauré aux éditions Albin Michel

