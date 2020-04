Confinement : faire face aux violences conjugales

publié le 14/04/2020 à 02:10

Isabelle devait déménager fin avril. Malheureusement, le confinement l'a laissée dans l'incertitude. La perspective de la fin du confinement au 11 mai a dissipé ses angoisses qui prenaient de plus en plus de place.

Anaïs a découvert que son ex-compagnon avait un sérieux problème avec l'alcool peu de temps après avoir acheté une maison ensemble. Aujourd'hui séparés, elle souhaiterait sceller cette rupture en se débarrassant de la maison. Bien qu'elle ait fait toutes les démarches et qu'elle lui demande d'en faire autant, il ralentit le processus.

Daniel a 71 ans. Il a rencontré sa future femme il y a 2 ans. Ils auraient du se marier le 27 avril mais la pandémie est passée par là. Le mariage a été repoussé. Positif et plein de joie de vivre, il relativise et est heureux de se dire que cela sera peut-être tout de même possible cet été.

Pour Sonia, le confinement est très difficile à vivre avec son mari. Injurieux, violent verbalement, parfois physiquement, elle constate que sa violence est en train de monter en puissance. Elle a peur que cela prenne des proportions dramatiques. Elle ne voulait pas partir, mais les paroles qu'elle a entendu hier lui ont fait froid dans le dos.

Maryse a vécu une situation similaire et conseille à Sonia de partir sans plus attendre.

Raymonde a entendu l'allocution du Président de la République et est très contente de la date prévue pour la fin du confinement. Le 11 mai, elle fêtera ses 80 ans. Un joli cadeau !

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- Dispositif Allô Service Public : 39 39 (0,15 € / minute + prix de l'appel)

Service de renseignements administratif. Informe sur les droits, les obligations et démarches à accomplir pour certaines situations. Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h15

- Violences Femme Info : 39 19 (appel gratuit)

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00. Appel anonyme et ne figurant pas sur les factures de téléphone.

- Urgences 114 : 114 (appel gratuit)

numéro national accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 24H/24, 7J/7

