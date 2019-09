publié le 16/09/2019 à 11:17

Augustin était éleveur de porcs. Et par amour, Camille a décidé de changer de vie et partir vivre avec lui à la ferme. Rapidement, les difficultés financières s'accumulent. "Les dettes... On ne sait pas en fait. On travaille, mais on sait qu'on n'y arrive pas", confie Camille Beaurain.

Alors que son mari souffre de cette situation, faisant des cauchemars très noirs toutes les nuits, Camille le soutient : "Quand on aime, on n'a pas le choix. Si moi je perdais pied alors que lui n'allait pas très bien... Il faut quelqu'un de fort dans le couple."

Mais les pressions n'ont de cesse de s'accumuler à l'extérieur. "On est traqué parce qu'on n'arrive pas à payer, explique Camille. Certains organismes ne comprennent pas. On reçoit des lettres de mises en demeure au quotidien. On est traqué par ça. C'est compliqué la peur

d'aller à la boîte aux lettres par peur d'avoir une lettre 'Vous n'avez pas payé'. Mais ce n'est pas notre faute à nous."

"À la première tentative de suicide en 2016, j'ai compris que ça allait être compliqué, raconte alors Camille. Je me suis battue. J'ai tout fait pour trouver des solutions pour m'en sortir. Et ce jour-là, je pensais que c'était derrière moi". Elle contacte tous les organismes auprès desquels elle a des dettes. Mais en fin de matinée un jour d'octobre 2017, Augustin, le mari de Camille Beaurain, se pend dans son exploitation.

"On survit, parce qu'on a fait des actes pas faciles avec son frère. Son frère l'a décroché. Il a fallu faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Ce qui est dure, c'est cette longue attente. Quand Augustin est décroché à 13 heures, son corps part avec les pompes funèbres qu'à 18h30. Cela a été très long", se souvient Camille, qui était alors âgée de 24 ans.

"On survit. On pense à lui. On pense aux derniers mots qu'il a écrit, de profiter de la vie. J'ai envie de profiter de la vie un maximum, mais sans oublier. Et de me battre pour les autres." Camille Beaurain a ainsi écrit un livre pour raconter son histoire, "Tu m'as laissée en vie". Elle y décrit le suicide de son mari avec moult détails : "C'était nécessaire pour faire comprendre aux gens ce qui se passe."