publié le 09/09/2019 à 08:30

"Tous les jours, se lever pour cultiver, élever nos animaux et s'entendre dire qu'on est empoisonneurs, qu'on maltraite les animaux, c'est assez difficile à vivre." Étienne Fourmont, éleveur laitier de la Sarthe et youtubeur, se dit "énervé et agacé". Selon lui, "en France, l'alimentation est une des meilleures au monde", les critiques sont donc souvent difficiles à accepter.

"Le problème en France, c'est qu'on s'imagine qu'on ne peut pas manquer de nourriture, estime Étienne Fourmont. C'est faux. La sécurité alimentaire est très importante, et c'est quelque chose qu'on essaie de faire au quotidien." Regrettant qu'elle soit "malmenée", l'éleveur reconnaît que l'agriculture "communique peut-être mal sur [ses] pratiques."

Mais, "quand on se regarde, on se fait peur, quand on se compare, on se rassure", selon l'agriculteur, car, comme il le rappelle, un classement du magazine The Economist a classé l'agriculture française comme la troisième plus durable au monde. "Il faut manger français", martèle l'éleveur.

Finalement, ce qui manque le plus aux agriculteurs français, ce n'est pas tant de l'argent que de la considération, précise Étienne Fourmont. "Quand vous vous levez le matin à 6 heures pour travailler et que vous terminez à 20 heures ou 21 heures pour essayer de produire la meilleure alimentation possible, vous vous attendez à un peu de considération."