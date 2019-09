Luc Besson assigné en justice par la Fédération des chasseurs

publié le 14/09/2019 à 13:14

Luc Besson, cible des chasseurs. Le réalisateur français est propriétaire d'un terrain à la Trinité-des-Laitiers dans l'Orne qui regorge de cerfs qui détruisent les champs alentours. Un plan de chasse avait été instauré, il y a deux ans, pour éliminer une partie des animaux, mais Luc Besson ne l'a pas respecté. La Fédération des Chasseurs l'ont assigné en justice.

Les dégâts sont considérables pour les agriculteurs impactés par les cervidés. "On a compté à peu près minimum 70 bêtes sur 80 hectares de bois. Faut que ça s'arrête. Maintenant la balle est dans le camp de l'administration. Nous on attend des résultats c'est tout", déclare Stéphane Lecache, le maire de la Trinité-des-Laitiers également agriculteur, sur RTL.

Par "résultats" il entend chasser définitivement les cerfs et obtenir une indemnisation à hauteur de leurs espérances car elles coûtent 100.000 euros par an à la Fédération des chasseurs. À l'issue de leur action en justice, ils comptent bien être remboursés et que le plan de chasse précédemment instauré soit enfin respecté.