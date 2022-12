Strasbourg : trois écolières lancent une pétition pour se plaindre des portions à la cantine

Hermine, élève de CM2 à Strasbourg, ne mangeait plus à sa faim à la cantine. Selon elle, le personnel de la cantine "distribue la même portion aux CP qu'aux CM2". "Au CP, bien sûr, j'avais assez à manger, mais après, ça a vite changé", déplore dès lors la fillette. Alors, avec deux copines, elle a lancé une pétition. "On a fait signer les élèves pendant les récréations et nous avons recueilli entre 160 et 170 signatures. C'est pas mal", se félicite-t-elle.

Cela a aussi mis la puce à l'oreille des parents. Dès lors, si les tarifs de la cantine à Strasbourg n'ont pas augmenté malgré l'inflation, certains parents, comme Christine, se demandent si les portions n'ont pas été réduites. "Je ne sais pas ce qu'il se passe, souffle-t-elle. Quand ils sortent à 16 h 30, ils réclament tout de suite à manger et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont réduit les portions."

Premier effet de la pétition : la Ville a envoyé une diététicienne pour peser les assiettes. Ce jour-là, il n'y avait pas de problème. Mais pour en avoir le cœur net, les parents ont décidé de venir, eux aussi, manger à la cantine dans quelques jours, pour vérifier par eux-mêmes la quantité et la qualité des repas.

