INFO RTL - Nutrition : les Français mangent moins équilibré en télétravail

L’Institut Danone se penche sur les conséquences du télétravail sur l’alimentation, le style de vie et la santé des salariés à l’occasion de sa première Journée Prospective. Le premier enseignement, c'est qu'à la maison, la pause déjeuner est plus courte. 38% des télétravailleurs déclarent déjeuner en moins de vingt minutes. C'est 18% pour leurs collègues au bureau. Les télétravailleurs sont donc deux fois plus nombreux à déjeuner en moins de vingt minutes, pointe l'étude que RTL a pu consulter.



72% des télétravailleurs disent aussi déjeuner tout seul. Ils déconnectent moins. Leur plateau repas est aussi plus simple : ce n'est pas entrée-plat-fromage ou dessert, comme dans un déjeuner pris avec ses collègues. L'alimentation est moins variée. Les télétravailleurs mangent des plats faciles à préparer, moins élaborés, et particulièrement, ils consomment moins de poissons.

Plus de pauses "chocolatée"

Le télétravail encourage aussi beaucoup le snacking. On prend plus de collations, en télétravail, notamment du chocolat : 22% des salariés qui travaillent à la maison disent faire une pause chocolatée, alors que c'est seulement 8% pour leurs collègues au bureau.

Tout l'enjeu de cette étude, précise Françoise Néant, la déléguée générale de l'Institut Danone, c'est de "comprendre la place du déjeuner dans une journée de télétravail pour préserver le temps de repas et de déconnexion des salariés", afin d'accompagner les Français en faisant des recommandations de santé publique.

