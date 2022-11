ÉDITO - Le "Crous de la honte" : "On n'enseigne rien à des estomacs vides", déplore William Galibert

Les étudiants crèvent la dalle. "On a faim", voilà leur slogan qui est assez clair et leurs photos le sont encore plus. Les syndicats étudiants sont en train de poster depuis quelques semaines des clichés du pire du pire de leurs rations universitaires. On voit des sandwichs où un vieux bout de laitue se bat avec un cornichon rabougris, trois carottes râpées dans un ramequin ou alors ce qui ressemble vaguement à de la choucroute et qui peut rappeler les envolées de Jean-Pierre Coffe.

Non seulement ce que mangent nos étudiants n'a pas l'air bon, mais en plus maintenant, ça n'a même plus l'air copieux. Dans les Crous, les prix sont plafonnés : 3,30 euros ou même 1 euro pour les boursiers. Il y a eu des efforts pendant la Covid-19 et à ce prix-là, bien sûr, on n'attend pas des merveilles. Nos confrères de France 2 se sont rendus à Rennes en caméra cachée et les cuistots ont reconnu que des consignes avaient été passées pour revoir les portions à la baisse, pour servir moins de viande, moins de poisson.

Lutter contre le gaspillage, bien sûr, mais rogner sur le dos de nos étudiants, ce n'est pas possible. On n'enseigne rien à des estomacs vides. L'enveloppe pour les Crous va être un peu augmenté en 2023.

