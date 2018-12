Fusillade à Strasbourg : le marché de Noël, un quartier très surveillé

publié le 12/12/2018 à 09:07

Strasbourg est en deuil. Un homme a ouvert le feu mardi 11 décembre dans la soirée, aux abords du marché de Noël de la ville, l'un des plus anciens d'Europe. Le bilan est pour le moment de 3 morts et 12 blessés.



Le marché de Noël de Strasbourg est un lieu très surveillé. Tous les ans, 140 agents de sécurité sont mobilisés et des militaires de l'opération Sentinelle patrouillent dans les allées du marché. Et pour cause : plus de 2 millions de visiteurs sont attendus chaque année. Situé dans la vieille ville, où les rues sont étroites, cette zone est généralement encombrée par la foule.

On peut penser que le tueur, un homme de 29 ans, connaissait bien les ruelles du quartier, puisqu'il a pu y entrer puis en sortir sans être intercepté. Il a certainement profité de la panique pour fuir discrètement dans le flot de la foule.

Si la circulation reprenait doucement ce mercredi 12 décembre dans la matinée dans le centre-ville de Strasbourg, des zones restaient inaccessibles aux habitants. Notamment dans les rues piétonnes, sur le parcours du tueur, où les enquêteurs sont encore au travail.

Les seules personnes visibles dans les rues dans la matinée étaient celles qui étaient déjà présentes pendant la fusillade. Elles sont restées confinées 5 à 6 heures, avant d'être prises en charge par une cellule médico-psychologique. Elles sont reparties par grappe, tôt dans la matinée.