et Marie-Pierre Haddad

publié le 08/12/2018 à 09:40

Un dispositif de sécurité impressionnant. Édouard Philippe a annoncé que 89.000 forces de l'ordre sont mobilisés pour l'acte IV de la manifestation des "gilets jaunes". Selon une information du Parisien, confirmée par l'AFP, une partie du dispositif de sécurité a fuité sur internet.



Invitée à l'antenne de RTL, Johanna Primevert, la porte-parole de la préfecture de police de Paris, indique "qu'une partie du dispositif a été diffusée. Bien évidemment, nous avons adapté notre dispositif pour modifier les informations et pour que les forces de l'ordre ne se retrouvent pas en difficulté. Le préfet de police a saisi le procureur de la République pour faire une enquête".

Concernant les interpellations faites dès le début de ce samedi 8 décembre, la porte-parole de la préfecture de police de Paris explique que le dispositif, mis en place est "un dispositif de prévention". Parmi les personnes interpellées, "nous avons des personnes venant de province. Nous avons fait beaucoup de contrôle au niveau des gares et des routes", ajoute-t-elle.

Johanna Primevert appelle les parisiens a "une vigilance extrême" : "Nous avons vu des appels sur les réseaux sociaux qui tendaient à blesser des forces de l'ordre, à dégrader voire tuer des forces de l'ordre. C'est un dispositif avec une mobilisation exceptionnel et un quadrillage dense, avec 8.000 forces de l'ordre sur Paris".



Et d'ajouter : "Si des gens n'ont pas besoin de sortir, oui il vaut mieux qu'ils soient chez eux. Nous avons pris des précautions et donné des consignes aux commerçants de fermer".