publié le 13/08/2019 à 10:07

Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la réforme du stationnement payant. Le service public du stationnement est devenu une compétence à part entière des collectivités locales. Ce transfert de compétence n'a pas entraîné de hausse globale des prix du stationnement. Les automobilistes payent en moyenne 1,33 euro la première heure de stationnement. C'est 2 centimes de moins qu'en 2015, selon l'enquête publiée par le groupement des autorités responsables de transport (GART) et du CEREMA.

Ce coût varie néanmoins en fonction de la taille des villes, de 1,11 euro de l'heure en moyenne pour les communes de moins de 50.000 habitants à 2,09 euros pour celles de plus de 200.000 habitants, avec des records comme Paris et ses 4 euros de l'heure dans le centre.

Les forfaits post-stationnement (FPS), qui remplacent les procès-verbaux (PV) pour ceux qui ne payent pas, n'ont pas augmenté. 11 FPS ont été dressés en moyenne par place de stationnement, contre un peu plus de 12 en 2015. En revanche, vous avez plus de risques de vous faire verbaliser dans les villes qui font appel à des prestataires privés pour contrôler, et qui font plus de 200.000 habitants : en moyenne, 16 FPS par place et par an.

Dans ces villes très surveillées, les automobilistes paient davantage leur stationnement. Une place rapporte en moyenne 3,63 euros de recettes pour les villes où un agent surveille moins de 250 places. 226 villes ont répondu à l'enquête sur 551, les résultats définitifs seront présentés à l'automne.