publié le 13/06/2019 à 05:03

C'est dans l'Est qu'il fait bon vivre. Strasbourg est élue la ville la plus attractive de France, devant Bordeaux et Nantes. C'est le résultat du palmarès réalisé par le magazine Le Point en partenariat avec France Attractive, le forum de l'économie et de l'attractivité des territoires, qui a classé 70 villes.



Strasbourg, métropole européenne et pionnière de la mobilité durable, se distingue par son positionnement frontalier et sa qualité de vie. Économie développée, hôpitaux performants et qualité des transports sont les atouts de Bordeaux. Quant à Nantes, elle offre une proximité avec la capitale, fait preuve d'innovation et mise sur un développement urbain et culturel.

Dans le top 10, Lyon s'offre la quatrième place. C'est d'ailleurs la seule ville de France à figurer dans le guide Lonely Planet des dix destinations à découvrir en Europe, précise Le Point. La ville rose, Toulouse, est désignée cinquième ville la plus attractive devant Rennes et Montpellier. Lille se trouve juste derrière. En bas de classement, on trouve Marseille, Aix-en-Provence et Nice en dixième position.

La Rochelle en tête des villes moyennes

En ce qui concerne les plus petites villes, celles de 80.000 à 250.000 habitants, c'est La Rochelle qui prend la tête du classement, devançant Saint-Nazaire et Bayonne-Anglet-Biarritz. La Rochelle attire pour son dynamisme économique, sa mobilité et sa connectivité.



Saint-Nazaire fait elle valoir son industrie grandissante portée par Airbus et ses chantiers navals. La ville a ainsi vu ses emplois augmenter de 3,09% entre 2009 et 2017. Enfin les trois villes basques offrent un mode de vie extraordinaire avec un spot sportif unique, une économie dynamique et un coût de l'immobilier abordable.