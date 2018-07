Stationnement : un français sur trois ne paie pas

publié le 09/07/2018 à 23:14

L’étude réalisée par EasyPark révèle qu'un automobiliste sur trois ne prend pas la peine de payer lorsqu'il se gare. Et ils sont même 22% à considérer qu'il est anormal de le faire.



Ce que révèle aussi l'enquête, c'est que selon l’âge il y a de grandes disparités. Les plus de 45 ans sont les plus enclins à payer la facture, puisqu'ils sont 76% à régler très régulièrement leur stationnement. Ils sont suivis de près par les retraités 73%. À l'inverse, les plus fraudeurs sont les plus jeunes : 44% des 18-34 ans avouent oublier très régulièrement de mettre de l'argent dans l'horodateur.

Parmi les raisons avancées : une fois sur quatre, c'est le manque d'horodateur ou de signalisation qui les poussent à resquiller. Un automobiliste sur trois avoue également ne pas payer parce qu'il n'a pas de pièces sur lui. Car régler avec de la monnaie ou sa carte bleue directement à l'horodateur reste le moyen de paiement préféré des français.



Mais un autre moyen de paiement monte en puissance : depuis son smartphone via des applications. Le principe est simple, une fois garée vous entrez le code de la zone où vous vous trouvez, cela peut se faire automatiquement aussi via la géolocalisation de votre smartphone. Et vous avez juste à choisir le temps que vous voulez rester. Avantage de ces systèmes : c'est beaucoup plus précis. Ainsi plus besoin de payer plus longtemps. Vous pouvez interrompre, avec un "paiement à la minute près".