publié le 10/08/2019 à 18:30

La circulation était dense samedi 10 août pour le dernier chassé-croisé de l'été, avec un pic de bouchons cumulés de 720 kilomètres à 12h20, selon Bison futé qui a vu rouge au niveau national et noir en direction de la Méditerranée. Samedi dernier, le pic de bouchons cumulés avait été de 762 kilomètres à 12h10.

Ce samedi, "la situation est conforme aux prévisions", a souligné une porte-parole de Bison futé : rouge au niveau national, noir en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen. Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen.

Les principales difficultés de circulation concernent la vallée du Rhône sur l'A7 (90 kilomètres de ralentissements), le centre sur l'A75 (25 km), l'Arc méditerranéen sur l'A8 et l'A9 (75 km). La transversale A61 entre Toulouse et Narbonne est également chargée ainsi que l'A10 entre Bordeaux et Tours (85 km) mais aussi, dans le Grand Ouest, l'A13 à proximité de Caen, l'A11 (25 km) et la N165 (75 km), "ce que nous avions un peu moins anticipé", a reconnu l'organisme.

À écouter également dans ce journal :

Météo - Toitures envolées, lignes électriques arrachées, chutes d'arbres, campings évacués... Les violents orages qui ont traversé les 26 départements de l'est et du centre de la France, placés en vigilance orange vendredi, ont provoqué des dégâts sans faire de blessés.

États-Unis - Le financier et figure de la jet set américaine Jeffrey Epstein, accusé d'agressions sexuelles sur mineures, a été retrouvé mort samedi dans sa cellule new-yorkaise, apparemment un suicide sur lequel le FBI a ouvert une enquête.

Football - la superstar brésilienne Neymar, à l'avenir incertain au Paris Saint-Germain, n'a pas été convoquée pour la reprise de la Ligue 1 contre Nîmes dimanche, a annoncé le directeur sportif Leonardo, évoquant des discussions "plus avancées qu'avant" concernant un éventuel transfert.