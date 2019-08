publié le 12/08/2019 à 11:33

Paris au mois d'août c'est plutôt agréable, à part peut-être pour trouver du pain. C'est un peu recherche baguette désespérément, car beaucoup de boulangers ferment au même moment. En effet, plus aucune loi ne les contraint à se mettre d'accord entre eux. Et dans certains quartiers de la capitale, c'est encore plus flagrant que dans d'autres.

C'est notamment le cas dans le XVe arrondissement. Parmi les six boulangeries du quartier, le Moulin de la Croix Nivert est la seule ouverte au mois d'août. La plus proche à être ouverte se situe à près de 500 mètres.

Une situation qui oblige les riverains à changer leurs habitudes. "On doit faire sans notre boulanger habituel, celui en qui on a confiance, mais on doit en trouver un de substitution. Ça fait marcher un peu plus. C'est plus embêtant la semaine quand on doit aller au travail", confie Gaëtan, un habitant du quartier.

Mais pour certains, cette absence de boulangerie dans le quartier peut être plus dommageable. "Pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées, là c'est plus compliqué", déplore Jean-Yves Boullier, boulanger et propriétaire du Moulin de la Croix Nivert.

Ce dernier réclame donc le retour de la loi supprimée en 2014 qui interdisait aux boulangers de partir tous en même temps durant la période estivale.