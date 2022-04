SNCF Connect : la promesse d'améliorer l'application a-t-elle été tenue ?

En ce jour de départ en vacances pour la zone B, RTL revient sur le sujet qui fâche. L'application SNCF Connect, qui a traumatisé les utilisateurs à la sortie. Mais il y a deux mois, le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou, interrogé à notre micro sur ses bugs, avait promis que tout ceci serait réparé. Alors, où en est-on aujourd'hui ?

Aujourd'hui, il y a toujours des bugs, même si des améliorations sont à noter. Mais les commentaires négatifs sont toujours nombreux sur les réseaux sociaux : problèmes d'affichage, problèmes lors de l'achat, tout n'est toujours pas encore au point. Il manque aussi l'affichage des prix sur un mois pour choisir le train le moins cher. On explique du côté de la SNCF que tout cela devrait arriver d'ici l'été.

Durant les deux derniers mois, la SNCF a travaillé sur son application. Elle a résolu les principales fonctions qui ne marchaient pas, comme le bouton pour payer ou le QR code des billets qui apparaissaient comme frauduleux. La SNCF nous assure avoir réalisé 150 correctifs depuis le lancement en janvier dernier. C'est plus d'une mise à jour par semaine pour l'application.

Les ventes de Trainline, un concurrent de la SNCF, ont doublé depuis janvier

Mais comme énoncé plus haut, elle reste sévèrement critiquée, notamment sur son côté sombre. Mais bonne nouvelle. Elle aura désormais un mode plus clair d'ici au mois de mai et on pourra aussi afficher la composition des trains.

Face à tous ses bugs, beaucoup d'utilisateurs ont été énervés et sont allés voir chez sur les sites concurrents comme Trainline. L'application a tout simplement doublé ses ventes de billets SNCF et Ouigo lors du lancement de la nouvelle application SNCF Connect.

Mais cela n'inquiète pas la SNCF qui dit ne pas avoir vu de baisse dans ses ventes : 31 millions de billets se sont vendus depuis le lancement de SNCF Connect.