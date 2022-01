SNCF Connect : que vaut cette nouvelle plateforme ?

Il s'agit de l'un des sites les plus consultés de France avec 450 millions de visiteurs chaque année. Dans la nuit du lundi au mardi 25 janvier, OUI.sncf est devenu SNCF Connect. À cette occasion, RTL a testé cette nouvelle application pour vous. Résultat : il y a du mieux, mais certains seront perdus au départ.

Fruit de la fusion de OUI.sncf, anciennement voyages-sncf.com, le site marchand, et de L'Assistant SNCF, l'application d'informations lancée en 2019 surtout orientée sur les déplacements de proximité, cette nouvelle application sera disponible avec les mêmes fonctionnalités en version web et mobile, explique Anne Pruvot, la responsable du projet.

Avec cette application toute neuve, l'entreprise poursuit sa stratégie de reconquête des clients. "L'ambition derrière SNCF Connect est de s'assurer que nos clients trouvent en un lieu unique tout ce dont ils ont besoin pour leurs petits et leurs grands trajets", ajoute Anne Pruvot, la directrice générale de SNCF Connect & Tech, une entité appelée jusqu'à ces derniers jours e.Voyageurs.

Via SNCF Connect, il sera possible de souscrire aux abonnements de la SNCF. Crédit : SNCF

Via SNCF Connect, il sera possible de souscrire aux abonnements de la SNCF. Crédits : SNCF Voici comment se présente l'application SNCF Connect sur un smartphone. Crédits : SNCF L'interface de la nouvelle application SNCF Connect. Crédits : SNCF 1 / 1

Au total, 300 personnes ont travaillé pendant dix-huit mois pour mettre au point la nouvelle plateforme, qui présente un fond bleu nuit, pour faire baisser la luminosité de l'appareil utilisé. Et avant publication 4.000 clients l'avaient testée. Sur l'application, comme sur le site, les utilisateurs verront tout d'abord une barre de recherche unique, sur le même modèle que Google, à laquelle ils pourront demander plusieurs choses.



Ainsi, pour partir à Nice ce samedi 29 janvier, il suffit d'écrire "Nice Samedi" et le site proposera des trains pour Nissa la bella à la date demandée. Auparavant, les utilisateurs devaient cliquer sur "train" et faire la recherche. Autre nouveauté, il est possible d'indiquer l'adresse exacte de départ et d'arrivée, la plateforme dira ensuite quel bus, métro, ou autres transports prendre pour se rendre à la gare.



Le calendrier des prix mensuels a quant à lui disparu, impossible de voir le train le moins cher sur le mois. La SNCF ne vendra pas non plus les billets du concurrent à grande vitesse Trenitalia par exemple, mais le fera pour les TER concurrents.

Conclusion : le site et l'application sont beaucoup plus modernes et la couleur bleu nuit est assez agréable...