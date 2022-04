La SNCF veut vous emmener de chez vous à la gare dans un véhicule futuriste

C’est un projet qu’on avait pas vu venir. 9 places, un design déroutant entre le véhicule autonome et le petit train, la SNCF va lancer Flexy. Le but ? Transporter les passagers dans des villages pour les emmener à la gare en passant par la route et le rail. En effet, cette voiture d’un nouveau genre est parfaitement capable grâce à ses roues hybrides de rouler sur route – de manière autonome ou avec chauffeur – mais aussi d’aller sur les rails. Cet engin sera capable de circuler jusqu’à 60km/h sur les rails.

Ce service sera lancé commercialement en 2026, majoritairement sur des petites lignes où ne circulent plus les trains. Mais dès 2024, une ligne pilote sera lancée en région.

La SNCF a mis 22,6 millions d’Euros sur la table pour y parvenir et le groupe ferroviaire a travaillé avec 3 partenaires : Milla Group, Michelin et Railenium.



"Il y aura des points de rendez-vous dans les villages, le véhicule mobile arrivera, ira sur la voie ferré ou sur la route et grâce à sa double fonction il pourra les emmener prendre leur TGV ou TER dans une gare plus importante", détaille Carole Desnost directrice innovation à la SNCF. "C’est vraiment un transport collectif. L’idée c’est de connecter les personnes qui n’avaient pas accès à une gare et leur faire accéder au réseau", poursuit-elle.

Dès 2024, une ligne pilote sera testée dans une région française. « Certains présidents de régions se disent déjà très intéressés, il y voit un service très concret pour leurs administrés » explique un cadre la SNCF qui travaille sur ce projet.

Un autre concept nommé DRAISY

La SNCF a également présenté « Draisy », un nouveau train 100% électrique qui fonctionnera sur batteries. Moins capacitaire qu’un TER avec ses 80 places, dont 30 assises, ce train plus moderne vise à remplacer certains TER parfois non adaptés sur certaines lignes.

Draisy Crédit : SNCF

"L’idée c’est d’avoir des trains plus adaptés aux régions qui ont besoin de faibles capacités. Ils sont moins chers à l’achat et en maintenance et totalement électriques. Ce sera moins cher également pour les passagers", renchérit Carole Desnost directrice innovation à la SNCF.



Pour recharger entièrement la batterie il faut environ 30 minutes, mais à chaque gare un poteau électrique se rapprochera du train pour le recharger le temps de l’arrêt et poursuivre, sans craintes, la suite du trajet.

Ce nouveau train sera sur les rails dès 2025.