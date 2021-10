Serge Klarsfeld appelle Éric Zemmour à "modérer ses propos" et "restituer ses électeurs" à LR

Éric Zemmour a comparé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer au criminel nazi Josef Mengele et déclaré que "Pétain a protégé les Juifs français". Des propos qui "révulsent" Serge Klarsfeld, président de l’association "Les Fils et filles des déportés juifs de France", qui s'est exprimé ce mercredi 13 octobre sur RTL.

L'historien, qui s'est battu toute sa vie pour la mémoire de la Shoah, a tenu à réagir aux dires du polémiste : "Je le connais depuis longtemps. Je lui dirais de modérer ses propos et s'il peut restituer les potentiels électeurs qui sont derrière lui, qu'il les restitue au parti républicain à qui il les a pris en partie (...) Restitue tes voix au parti républicain", insiste-t-il en faisant référence à LR, qui n'a "pas encore de leader". "Je me bats pour que ou le centre-droit ou le centre-gauche soit au pouvoir dans les démocraties et qu'elles résistent aux assauts des extrêmes", ajoute l'avocat.

À six mois de l'élection présidentielle et alors que l'extrême-droite cumule un tiers des intentions de vote, Serge Klarsfeld explique pourquoi il n'y a pas d'indignation venant de la droite face aux propos Éric Zemmour : "C'est parce que ça parait tellement incongru. La partie est jouée, Vichy est condamné à jamais. Je n'ai pas peur du négationnisme, le travail de mémoire a été fait d'une façon extraordinaire. Je n'ai pas peur de l'avenir de la mémoire de la Shoah".