Sécurité routière : qu'est-ce que le "radar anti-freinage" expérimenté en Espagne ?

Sanctionné par une amende pour avoir réduit sa vitesse avant un radar ? C'est désormais possible en Espagne où sont expérimentés les radars anti-freinages depuis plusieurs semaines. La Direction Générale de la Circulation espagnole a installé 26 nouveaux radars accompagnés d'un système anti-freinage en 2022, selon Periodismo del Motor.

Concrètement, la mesure permet de verbaliser les automobilistes qui réduiraient leur vitesse seulement à l'approche d'un radar. Le dispositif, placé avant les radars fixes, permet de repérer les usagers tentés de réduire leur vitesse dans le seul but d'éviter une amende. Un comportement - dans l'esprit de l'expérimentation - trompant le calcul de la vitesse réelle du conducteur.

Et les autorités espagnoles ne s'arrêtent pas là, puisque des radars en cascade sont également installés, selon Autobild. Ces derniers fonctionnent de la même manière que les radars en anti-freinages et visent cette fois à surveiller le comportement du conducteur après le passage du radar fixe. Le but ? Sanctionner l'automobiliste tenté d'accélérer une fois le dispositif franchi.

