Sécurité routière : près de 6 contraventions sur 10 concernent de petits excès de vitesse

Le ministère de l'Intérieur a révélé que 58 % des excès de vitesse verbalisés étaient de petits dépassements, compris entre 1 et 5 km/h. En 2020, d'après la réponse donnée à une sénatrice, "plus de 7,2 millions d'avis de contraventions initiaux ont été envoyés pour des excès de vitesse compris entre 1 et 5 km/h par les radars", est-il indiqué.

Cette information a fait bondir les associations d'automobilistes. C'est le cas de "40 millions d'automobilistes" qui dénonce une "politique de verbalisation à outrance, qui s’exerce injustement à l’encontre d’une majorité d’automobilistes raisonnables et responsables pour des infractions mineures au Code de la route et non-accidentogènes."

Il est important de noter que lors d'un contrôle par un radar fixe, une marge de 5 km/h est accordée aux automobilistes jusqu'à 100 km/h. Au-delà, la tolérance est de 5% pour les radars automatiques et de 10% pour les radars mobiles. Pour rappel, l'amende est de 135 euros, minorée à 90 euros en cas de règlement rapide, pour les excès de moins de 20 km/h en agglomération. En dehors des villes, l'automobiliste verbalisé doit payer 68 euros avec une minoration à 45 euros.