Une réflexion est en cours au sein du ministère de l'Intérieur afin de ne plus retirer de points sur le permis de conduire des automobilistes coupables de "petits excès de vitesse". "On va beaucoup moins taper sur les petits excès de vitesse", indique-t-on au ministère de l'Intérieur.

"L'idée, c'est que vous ne perdiez plus un point si vous êtes à 5 km/h au-dessus" de la vitesse autorisée, a ajouté le ministère, précisant que les amendes sanctionnant ces infractions seraient conservées. Cette opération doit permettre de garantir que la personne sanctionnée est bien le conducteur fautif et non un tiers, afin d'empêcher les fausses déclarations de conducteur pour éviter le retrait de points.

Une décision "regrettable" selon Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, qui estime qu’il faut être "d’une ignorance crasse et hallucinante pour proposer cela". De son côté, Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière, juge la création d'une "élasticité au seuil" peut être pris "comme une invitation à rouler plus vite, au moment où les chiffres de la sécurité routière repartent à la hausse".

Le permis de conduire et la carte grise seront "également totalement numérisés", a précisé le ministère, qui espère mettre en œuvre la numérisation d'ici "un an et demi, deux ans".

