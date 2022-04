Sécurité routière : 72 % de cyclistes utilisent leur téléphone en roulant

Faire du vélo ou être sur son portable, il faut choisir. Les conclusions du baromètre Axa Prévention des comportements sur la route publié ce mardi 4 avril, sont alarmantes. 72 % des cyclistes utilisent leur téléphone en pédalant. Un chiffre qui a fortement progressé depuis l'année dernière.

Toutefois, l'étude distingue les "propriétaires" des "locataires" de vélo. Les personnes qui utilisent des vélos en libre-service ont un comportement beaucoup plus dangereux. Par exemple, ils sont 73 % à consulter leur portable ou envoyer des messages contre seulement 17 % pour les cyclistes qui utilisent leur propre vélo. Éric Lemaire, président de l'association Axa Prévention, pense avoir une explication : "Quand on utilise son propre vélo, on sait généralement où on va (...). Quand on prend un vélo en libre-service, on peut regarder le trajet, où est la station la plus proche..."

Pour rappel, il est formellement interdit de tenir en main son téléphone et porter des écouteurs ou un casque audio en faisant du vélo. Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers ce moyen de transport, l'année 2021 a été une année noire : 226 personnes sont décédées, une hausse de 21 % par rapport à 2019.