Salon de l’agriculture : qu'est-ce que l’agroécologie ?

publié le 24/02/2020 à 16:25

Préserver l'environnement est devenu une nécessité face au dérèglement climatique. Le respect de la biodiversité tout comme la diminution des émissions de gaz à effet de serre font partie des axes sur lesquels travaillent les agriculteurs. De nouveaux modes de production sont ainsi nés : on parle d'agroécologie.

Sur le site du ministère de l'Agriculture, on lit qu'il "s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement." Autrement dit, les processus naturels sont mis à profit pour améliorer la production.



Par exemple, sur le stand "Fruits et légumes frais" du Salon de l'Agriculture où RTL s'est installé, Frédéric, maraîcher dans le Rhône, explique utiliser des robots bineurs pour lutter contre les mauvaises herbes. Ils "permettent de supprimer les mauvaises herbes de manière très ciblée et efficace, indique-t-il. J’évite ainsi de traiter mes cultures inutilement."

De même, il s'agit de favoriser les auxiliaires, c'est-à-dire les insectes qui rendent un service aux producteurs. L'exemple le plus connu est la coccinelle, qui mange les pucerons, mais cela concerne aussi les oiseaux qui mangent certains insectes ou les vers de terre qui enrichissent le sol. "C’est pourquoi nous aménageons des espaces pour favoriser la biodiversité comme des haies, des nichoirs", explique Françoise, productrice de pommes en Occitanie.