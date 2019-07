Clap de fin pour la Coccinelle, voiture mythique de Volkswagen

et AFP

publié le 10/07/2019 à 22:25

Le tout dernier exemplaire de la mythique Coccinelle de Volkswagen est sorti ce mercredi 10 juillet de l'usine mexicaine de Puebla mettant un point final a plus de sept décennies qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Elle a fait quelques mètres sous les applaudissements des ouvriers, portant des t-shirts "Gracias Beetle", "merci scarabée", puisqu'en anglais la voiture est un scarabée et non une coccinelle.

Cette dernière voiture Coccinelle est de couleur bleu métallisé. Elle clôt le cortège de plus de 1,7 million de voitures de ce type produites par l'usine mexicaine. Les 65 dernières Coccinelles de l'histoire, numérotées de 1 à 65 en référence aux 65 ans de présence de Volkswagen au Mexique, seront vendues uniquement sur Internet au prix de 21.000 dollars (environ 18.500 euros). Cette "new beetle" ("nouvelle Coccinelle") n'a presque plus rien en commun avec son ancêtre voulu par Hitler.

La première version de la Coccinelle est née du génie automobile de Ferdinand Porsche. Elle a été produite de la fin des années 1930 jusqu'en 2003. Elle a été la voiture de prédilection des jeunes dans les années 1960 et 1970. Cela a fait de ce modèle automobile une incarnation de la génération "Peace and Love".

La Coccinelle version 1950 et la nouvelle Coccinelle en 1998 à Paris Crédit : JOEL ROBINE / AFP