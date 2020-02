Éric Drouet évacué du Salon de l'agriculture et placé en garde à vue

publié le 22/02/2020 à 16:55

Le 22 février, jour d'ouverture du Salon de l'agriculture, Éric Drouet a de nouveau fait parler de lui. Situé à une quarantaine de mètres du président de la République, le célèbre "gilet jaune" a tenté de se rapprocher davantage d'Emmanuel Macron avant d'être interpellé par le service chargé de la sécurité présidentielle.

Une discussion musclée, entre d'un côté Éric Drouet et quelques sympathisants acquis à sa cause, et de l'autre les gros bras de l'Élysée, a alors débuté. "Je suis un citoyen, je fais ce que je veux. Je viens ici, c'est tout", a-t-il lancé aux gardes du corps, appuyé par les sifflets de ses amis. Un mouvement de foule s'en est ensuivi, qui s'est conclu par l'arrestation d'Éric Drouet et son placement en garde à vue pour rébellion.

Le "gilet jaune" avait déjà été placé en garde à vue le 3 janvier dernier alors qu'il se trouvait sur les Champs-Elysées pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Son avocat avait alors parlé "d'arrestation arbitraire".

Plus tôt dans la journée, le chef de l'État avait déjà été interpellé au Salon de l'agriculture, par une femme se présentant comme "gilet jaune", lui reprochant de "ne pas recevoir les gilets jaunes". "Vous me structurez un groupe et je vous reçois sans problème, moi je suis pour le dialogue. On se prend une heure et on discute », lui a répondu Emmanuel Macron.