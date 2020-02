publié le 18/02/2020 à 10:02

Comme chaque année, professionnels, passionnés ou simples curieux ont rendez-vous au Parc des expositions de Paris, Porte de Versailles, pour le Salon de l'Agriculture, du samedi 22 février au dimanche 1er mars. A l'occasion de cette 57ème édition du Salon de l'agriculture, RTL s'installera sur le stand d'Interfel/Les fruits et légumes frais, au pavillon 2.2, stand B013 pour mettre à l'honneur les fruits et légumes frais.

L'an dernier, 633.213 personnes s'étaient déplacées pour voir les 4.000 animaux et le millier d'exposants. Cette année, la thématique du Salon de l'Agriculture est : "L'agriculture vous tend les bras". Le salon souhaite revaloriser le secteur agricole et montrer son dynamisme, notamment grâce à " des innovations en pointe et des développements grâce à la digitalisation".

Les fruits et légumes frais : la nature nous inspire

A travers un parcours ludique, pédagogique et interactif, vous pourrez cette année découvrir ce qu'est l'agro-écologie. Aménagements favorisant la biodiversité, immersion vidéo en réalité virtuelle dans l'éco-système naturel, robots désherbeurs, découverte à la loupe de la punaise diabolique, cabinet de curiosités et, entre autres, techniques de confusion sexuelle...

Au cœur d'un espace dédié, un chef cuisinier animera, en compagnie de diététiciennes et des professionnels producteurs, des ateliers participatifs mettant à l’honneur, chaque jour, différents fruits et légumes.

Enfin, pour mieux comprendre les différents métiers de la filière des fruits et légumes frais, une maquette Lego géante sera installée sur le stand. Après un temps d'observation, vous pourrez participer à un quiz et découvrir les métiers des femmes et des hommes de la filière des fruits et légumes frais.



Une vache d'une tonne comme égérie

La traditionnelle égérie du salon a d'ores et déjà été choisie. C'est Idéale, une vache charolaise de 6 ans et de une tonne, qui a été sélectionnée et qui sera visible durant les 9 jours du Salon au parc des expositions de Paris.



La bête a été élevée par deux frères passionnés à Cours-sur-Ville dans le Rhône, dans la famille Goujat qui applique un modèle d'élevage respectueux de l'environnement.



Cette année, le Salon mettra également le coup de projecteur sur un concours qui fête ses 150 ans. Le Concours Général Agricole s'est imposé comme une référence d'exigence auprès des professionnels et des acheteurs.



Pour rappel, l'entrée du Salon de l'Agriculture est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Le ticket coûte 8 euros pour les 6-12 ans et les étudiants, et 15 euros pour les adultes.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.salon-agriculture.com/