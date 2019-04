Rose, marron, orange... Comment accorder les adjectifs de couleur ?

publié le 21/04/2019 à 11:05

Aujourd’hui, nous allons parler couleurs. Adjectifs de couleur, plus exactement. J’avais déjà évoqué en 2017 l’accord des adjectifs de couleur, mais il mérite bien que l’on y revienne, car il constitue l’une des bonnes blagues du français.



Le principe, rappelons-le, est que les adjectifs de couleur – bleu, rouge, brun, etc. –, s’accordent, comme tous les autres adjectifs, avec le nom auquel ils se rapportent. "Trois robes vertes" (vertes, accord féminin pluriel), "222 chiots blancs", (S à blanc, comme à chiot).

Mais tout le sel de la chose réside, comme d’habitude, dans les exceptions. Quand les adjectifs de couleur sont composés, donc constitués de plusieurs mots, alors ils deviennent invariables : "Des cheveux blond foncé", sans s à blond ni à foncé, "des yeux bleu clair", sans s à bleu ni à clair, ou même "222 chiots noir et blanc", sans s à noir ni à blanc. Si les chiens sont bicolores, bien sûr.

En effet, si certains chiots sont blancs et d’autres noirs, alors noir et blanc sont deux adjectifs distincts, qui s’accordent normalement, et on ne considère pas l’entité "noir et blanc" comme un adjectif de couleur composé.

L'exception des noms communs

Mais n’oublions pas qu’il existe d’autres adjectifs de couleur invariables : ce sont les noms communs utilisés comme adjectifs : marron comme le fruit du marronnier, fuchsia comme la fleur, orange comme le fruit de l’oranger, turquoise comme la pierre, etc.



Eux non plus ne s’accordent pas : "Trois robes turquoise" sans s à turquoise, "222 chiots marron" sans s à marron.



Mais les auditeurs du Bonbon sur la langue, à force de fidélité, deviennent de vrais spécialistes du français. C’est ainsi que Catherine m’écrit sur le site RTL.fr : "Merci pour votre émission passionnante que je ne manque pour rien au monde. (merci Catherine !) Pouvez-vous nous éclairer sur l'accord des adjectifs de couleur car je crois qu'il y a des exceptions, comme toujours, à la règle qui stipule que ceux provenant de noms communs ne s'accordent pas".



Les exceptions dans l'exception

Il y a aussi Musicien59 qui s’étonne : « Bonjour Muriel, à la page 68 de votre livre Un bonbon sur la langue, vous écrivez : "...si la couleur est exprimée par un nom commun employé comme adjectif... alors il ne s'accorde pas". Ensuite à la page 69, vous écrivez "des escarpins roses” avec un s à rose... Rose, c'est pourtant bien une fleur ? Alors pourquoi ?".



Eh bien, chersCatherine et Musicien59, vous avez raison de vous interroger, car il s’agit là d’exceptions dans l’exception : écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre et rose, bien qu’étant basés sur des noms communs, s’accordent comme des adjectifs ordinaires. Retenez surtout mauve et rose, qui sont les plus fréquents !