Vu son expérience ou vuE son expérience ?

publié le 14/04/2019 à 09:27

C’est un courriel de Mathilde, sur langue@rtl.fr, qui m’a donné l’envie de traiter aujourd'hui d’un tout petit mot aux mœurs complexes : "vu". Mathilde me demande si l’on dit "Au vu de son expérience, il fait un parfait candidat", ou "À la vue de son expérience", ou encore "Vu son expérience" (j’ai l’impression que Mathilde travaille dans les ressources humaines…).



Les trois formules existent, mais elles n’ont pas toutes le même sens. On peut dire "Au vu de son expérience, il fait un parfait candidat". "Au vu de" signifie "d’après, selon, étant donné...". En revanche "à la vue de", a vraiment le sens de "envoyant telle et telle chose". On dira "Le DRH se réjouit à la vue du nombre de CV qu’il a reçus". Bien sûr, côté orthographe, "au vu" c’est VU, "à la vue" VUE.

Larousse.fr recommande également de ne pas "confondre au vu de avec en vue de (= dans l’intention de) : Nous aviserons au vu des résultats de l'enquête ; [mais] Des informations plus précises en vue d'une meilleure prévention".

Mathilde demandait également s’il est correct de dire simplement "Vu son expérience". La réponse est oui, à condition d’écrire "vu" comme il convient. "Vu son expérience, vu la situation, vu les ennuis que je risque", on a souvent envie d’accorder ce "vu" avec le nom qui suit, au féminin, au pluriel, etc. Or "vu", quand, comme ici, il signifie "étant donné, d’après", est invariable, toujours, comme "au vu".

"Excepté", pas toujours invariable

Il y a d’autres mots que l’on a envie d’accorder alors que parfois il ne le faut pas. C’est le cas de "excepté", ou de "passé", par exemple. Si j’écris "Excepté ma sœur, tout le monde est venu", "excepté" est invariable, pas de e muet final. En revanche, on écrira "Tout le monde est venu, ma sœur exceptéE".



Pourquoi ? Quand on peut le remplacer par "à l’exception de, hormis", excepté a valeur de préposition, donc on ne l’accorde pas. Quand il est placé après le nom, alors il a valeur d’adjectif – "ma sœur exceptéE".



C’est la même chose pour "passé". Au sens de "après" ou "au-delà de", comme dans "Passé la frontière, on ne parle plus le français" ou "Passé la saison des pluies, il ne tombe plus une goutte", "passé" fait office de préposition, donc ne s’accorde pas. En revanche, on écrit "La frontière passéE on ne parle plus le français" et "La saison des pluies passéE, il ne tombe plus une goutte".



Même traitement pour "ci-joint"."Ci-joint trois photos de Stéphane au ski", ci-joint invariable ; mais "Les trois photos ci-jointES [accord féminin pluriel] de Stéphane au ski vont te donner envie de vacances". En résumé, et en très gros, pour tous ces mots, c’est : "Avant le nom, pas d’accord, après le nom, accord". D’accord ?