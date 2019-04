"Elle s’est permis", ou "Elle s’est permise" ?

publié le 06/04/2019 à 08:55

Comme tous les maniaques dangereux de la langue française, le participe passé, celui qui mobilise tant de pages dans tous les livres de grammaire, à cause des exceptions sans fin qui confirment sa règle tarabiscotée, est un sujet qui me met en joie.



Mais ne craignez rien, ça ne va pas faire mal, vous allez voir, au contraire, je vais vous retirer une épine du pied. C’est Sophie, sur langue@rtl.fr, qui me dit qu’elle hésite toujours au moment de prononcer la phrase : “Je me suis permise de faire quelque chose”. Permis ou permise ?

Les verbes pronominaux – c’est-à-dire ceux qui se construisent avec un pronom, comme se laver, se plaire, se marier, se demander, se permettre… – sont le chapitre le plus compliqué dans le grand livre pervers de l’accord du participe passé.

La règle pour ne plus se tromper

La règle est très simple pour les verbes que l’on appelle 'essentiellement pronominaux', ceux qui n’existent jamais sans pronom réfléchi (me, te, se…), comme se méfier, se souvenir (on ne dit pas "elle méfie", "il souvient" mais "elle se méfie", "il se souvient") : leur participe passé s’accorde toujours avec le sujet : elle s’est méfiéE, ils se sont souvenuS.



Mais "permettre/se permettre", le verbe qui se trouve dans la formule qui dérange Sophie, est un de ces verbes que l’on appelle "accidentellement" ou "occasionnellement pronominaux", puisqu’il existe sans pronom réfléchi : «"Je permets que tu entres", ou "je me permets d’entrer".



Voici ce que nous dit Larousse.fr sur la question : "Devant un infinitif, le participe passé reste toujours invariable (les choses qu'elle s'est permis de faire et non *qu'elle s'est permise de faire). En revanche, quand se permettre n'est pas suivi d'un infinitif, le participe passé s'accorde normalement avec le complément d'objet, s’il est placé avant le verbe (toutes les choses qu'elle s'est permiSES)".

Ne pas oublier le complément d'objet

Donc, là, on accorde. Mais attention, on accorde bien avec le complément d’objet, "les choses", donc "toutes les choses qu'elle s'est permiSES". On dira de même "toutes les choses qu’IL s’est permiSES". En revanche, si on dit "Elle s’est permis de folles dépenses", "elle s’est permis" quoi ? "de folles dépenses" : le complément est placé après le verbe, donc pas d’accord, permIS.



Je voudrais dédier cette chronique à Cynda, qui a 9 ans et qui écoute les Bonbons sur la langue avec la plus grande attention, comme me l’a appris sa maîtresse, Anne, qui initie actuellement au participe passé sa classe de CM1 de l’école Saint-Etienne de Bourges. Une médaille d’or du participe passé à toutes les deux.



Et s’il vous reste des questions, vous pouvez venir me les poser en direct à la librairie Sauramps d’Alès, dans le Gard, mercredi 10 avril après-midi, et à la librairie Sauramps de Montpellier vendredi 12 avril après-midi !