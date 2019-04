publié le 13/04/2019 à 09:50

Aujourd’hui je réponds à une colle d’un auditeur, Eric Tessier, qui se "pose des questions sur l'origine de la lettre ù, avec un accent grave. À ma connaissance, dit-il, elle n'est utilisée que dans un seul mot : où." Eh oui, Eric a raison. C’est rigolo, non ? Où avec accent fait partie de la liste des pronoms relatifs invariables que nous avons apprise à l’école élémentaire : "qui, que, quoi, dont, où".





La maîtresse nous répétait sans cesse qu’il ne faut pas confondre ce où, qui prend un accent grave sur le u, et qui est relatif au lieu et parfois au temps ("La ville où elle habite", "Où est-il passé ?", "'Au moment où ils sont arrivés…"), avec la conjonction de coordination ou qui signifie "ou bien" (comme dans "C’est du lard ou du cochon", ou dans "C’est elle ou moi !"), et qui s’écrit sans accent.

Alors, d’où vient cet accent grave ? Vous vous souvenez peut-être qu’il y a quelques semaines nous avons parlé des signes diacritiques en général : les accents, aigu, grave, circonflexe, etc. J’ai expliqué qu’on a commencé à les introduire à la Renaissance, quand il est apparu que les lettres héritées du latin ne permettaient pas de reproduire fidèlement tous les sons du français.



Chouchou des claviers

Vous me direz que ou se prononce exactement de la même manière avec ou sans accent ! J’y viens. C’est que l’accent grave peut avoir une autre fonction. Au XVIe et au XVIIe siècle, nous apprend un site québécois savant, pratique et malin baptisé la Banque de dépannage linguistique, on employait l’accent grave "uniquement pour distinguer certains mots grammaticaux d'autres mots dont la graphie était identique. Il n'avait donc alors aucune fonction phonétique, et il n'en a pas davantage aujourd'hui dans ces mots".



Cet accent grave s’emploie sur trois lettres : le a, le e et le u. Celui sur le a est le plus fréquent. Il sert à distinguer la préposition à de la forme du verbe avoir a, (il a une maison, il rentre à la maison), il distingue aussi l’adverbe là (j’habite là, assieds-toi là) de l’article la (la fille, la fleur). Sur le e, on ne le trouve que dans la préposition dès. (Je viendrai dès demain), qu'on distingue ainsi du déterminant des (Il m’offre des fleurs).



Et donc, sur le u, il s’emploie uniquement dans le mot où… Par conséquent, comme Eric me le fait également remarquer, "sur un clavier d'ordinateur, la touche ù sert exclusivement à ce seul mot", et l’on pourrait imaginer que cette touche permette "directement d'écrire le mot où". Pas bête, n’est-ce pas ? Si on en touchait deux mots aux fabricants de claviers ?

Allez, en conclusion, pour éviter définitivement de se tromper entre les deux ou/où, je vous offre un petit haïku de ma composition : "Quand on veut dire ou bien, il n’a besoin de rien" (sous-entendu, il n’a pas besoin d’accent sur le u).