Le retour à l'école est une urgence pour certains pédiatres. Une vingtaine de représentants des différentes académies de pédiatrie regrette une reprise lente et progressive. Ils appellent parents et enseignants à "aller de l'avant", dans une tribune publiée par , ce jeudi 14 mai.

Priver les enfants d'école est "mauvais pour leur santé", explique le docteur Robert Cohen. "Les enfants, on leur fait payer un tribut très très cher." Il rappelle que la maladie touche peu cette catégorie de la population.

"Bien sûr on doit respecter un certain degré de distanciation mais elle doit être moins rigoureuse que celle imposée aux adultes", est persuadé ce pédiatre. L'Académie de médecine mais également le Conseil scientifique ont préconisé des règles très strictes dans les écoles afin d'éviter la transmission du virus. Le gouvernement a ensuite fait parvenir un protocole sanitaire très précis aux directions d'établissement.

"Non seulement nous pensons que le risque de Covid est extraordinairement faible, mais on pense que c'est mauvais pour leur santé", explique le docteur Robert Cohen. "L'apprentissage et la socialisation sont absolument nécessaires pour leur santé mentale et physique", rappelle-t-il.