publié le 14/05/2020 à 15:08

> Coronavirus : quid du protocole sanitaire dans les auto-écoles ? Crédit Média : Sophie Aurenche | Durée : 01:39 | Date : 14/05/2020

Pour les auto-écoles, il y a eu un vrai-faux démarrage en début de semaine avec le déconfinement. Un petit cafouillage entre le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail.

Mais les auto-écoles, 12.000 en France, peuvent reprendre les cours petit à petit sachant que la voiture est quand même l’espace le plus confiné possible puisqu’il faut rester pendant plusieurs heures dans un tout petit espace alors que justement les médecins déconseillent de rester longtemps un même espace avec quelqu’un.

D’où la difficulté de reprendre des cours dans la même voiture. On le rappelle, les chauffeurs de VTC n’ont pas le droit d’avoir un voisin à côté d’eux, les taxis non plus. Et là, on demande à des moniteurs d’auto-école de passer une journée avec des élèves à côté d’eux ? Il y a beaucoup de questions qui vont se poser.

Le port du masque est obligatoire

Masque obligatoire bien sûr, les moniteurs devraient aussi avoir des visières et les masques devraient être changés plus souvent que la normale, deux heures plutôt que quatre puisqu’on imagine que dans un petit espace il deviendra inopérant plus rapidement.

Peut-être qu'il va falloir une paroi transparente entre le moniteur et l’élève mais rien n’est validé encore. La climatisation ne sera pas recommandée dans la voiture, il faudra encore rouvrir les fenêtres. Mais avec la vitesse cela fera du bruit, les élèves vont-ils donc bien entendre les consignes ?

Mettre une charlotte sur le frein à main, c’est une bonne idée mais il ne faut pas que ça glisse au moment où il faut peut-être déclencher en urgence le frein à main. Il y a quand même beaucoup de questions, ce n’est pas simple pour ces auto-écoles.



800.000 personnes passent le permis chaque année

800.000 personnes passent le permis chaque année, des milliers attendent depuis le 17 mars. Le protocole sanitaire n’est pas encore tranché dans les moindres détails, mais en tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’il faudra un masque, y compris pour les élèves.