Coronavirus : "Les joueurs sont inquiets" du retour de la Ligue 1, affirme Kastendeuch

publié le 20/04/2020 à 19:18

Dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, le co-président du syndicat des joueurs de football, l'UNPF, appelle à ne pas reprendre le championnat de Ligue 1 le 17 juin, comme le veulent les dirigeants, si toutes les conditions ne sont pas réunies.

Pour Sylvain Kastendeuch, rejouer serait une décision "précipitée et dangereuse". "On dit qu’il faudra arrêter si toutes les conditions ne sont pas réunies, et notamment si on n'a pas toutes les assurances sur la santé et sur la suite de la carrière des joueurs", explique-t-il. Assurances que le syndicat n'aurait pas à ce jour. "Le virus continue à circuler et les garanties que nous demandons pour nos joueurs ne sont pas là."

Sylvain Kastendeuch insiste sur la représentativité de cette opinion. "On est un syndicat à 84% d'adhérents", rappelle-t-il. L'UNPF a obtenu les retours de 1.000 joueurs sur 1.300 et ils sont majoritairement inquiets. "Les trois quarts craignent des blessures rapides au moment de la reprise et la propagation du virus", assure l'ancien joueur de football. "Ces joueurs desquels on est très proches nous remontent des inquiétudes et des angoisses, notre rôle est d'alerter au moment où nos dirigeants et les pouvoirs publics vont prendre des décisions pour la suite."

Le co-président de l'UNPF s'inquiète également pour la saison prochaine. "Il va falloir avoir une vision à plus long terme, le danger c’est de prendre des risques pour finir cette saison et de mettre en difficulté la saison prochaine, qui est très prometteuse", affirme-t-il.

Alors que faire si les joueurs ne peuvent pas finir la saison ? Faut-il faire une saison blanche cette année ou figer les positions et décréter le PSG champion ? La décision n'est pas encore tranchée. "Ce n’est pas encore l’heure de faire des préconisations, je vous donne rendez-vous dans quelques jours", conclut Sylvain Kastendeuch. Une réunion doit se tenir demain, mardi 21 avril, à la Ligue de football professionnelle pour discuter de tous les scénarios possibles.