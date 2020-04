Coronavirus : "Un match à huis clos, ce n'est pas un match", estime Cantona

publié le 18/04/2020 à 16:41

A partir de jeudi 23 avril, vous le retrouverez dans la peau d'Alain Delambre, un chômeur de 57 ans prêt à tout pour retrouver un emploi et surtout sa place dans la société après six ans d'inactivité. Éric Cantona (53 ans) est l'acteur principal de la mini série Dérapages, écrite par Pierre Lemaitre et diffusée sur Arte.

L'ancien footballeur garde bien sûr un regard éclairé sur l'actualité du ballon rond - une reprise de la Ligue 1 est notamment envisagée en France le 17 juin. "Ça me réjouirait si on pouvait reprendre le football comme il était avant, confie l'ancien joueur de Nîmes, Marseille, Auxerre ou Manchester United. Si on reprend le 17 juin parce qu'il n'y a plus de problème pour personne, c'est bien. Mais reprendre le foot pour reprendre le foot devant personne juste parce que les télévisions ont suspendu les paiements, c'est moyen, non ?"

"Il peut y avoir exactement le même enjeu, les mêmes joueurs, un match à huis clos, ce n'est pas un match de football, poursuit 'Canto'. L'énergie que dégagent, transmettent les supporters transcende les joueurs (...) Il n'y a pas de passion, il n'y a rien. Les joueurs ont besoin de cette énergie. C'est vraiment un 12e homme . C'est comme au théâtre quand vous jouer devant une salle vide ou devant une salle pleine. On prend, on se sert de l'énergie des gens qui sont là".