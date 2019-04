publié le 16/04/2019 à 05:57

Former au plus tôt pour limiter les risques. La ministre des sports, Roxana Maracineanu, a annoncé, le dimanche 14 avril, le lancement du plan "aisance aquatique", qui prévoit une initiation à la natation dès la maternelle pour lutter contre les noyades infantiles. Il est testé dans deux classes parisiennes à partir de cette semaine.



Les enfants vont suivre un programme de natation intensif, avec deux séances par jour sur une semaine. Le but est de familiariser des enfants de 4 ans à la nage en leur apprenant à reprendre leur respiration, mettre la tête sous l'eau et traverser un bassin sans paniquer.

Ce plan a été mis en place pour tenter de diminuer le nombre inquiétant de noyades infantiles. En 2018, 332 enfants de moins de 6 ans se sont noyés accidentellement, soit 85% de plus qu'en 2015. Cette hausse s'explique par un apprentissage trop tardif de la natation : les enfants n'apprennent à nager qu'en CP et avec des séances trop courtes et espacées. Ils ne passent en moyenne que 20 minutes dans l'eau car la piscine est souvent trop éloignée de l'établissement scolaire. Au total, près d'un Français sur 6 ne sait pas nager.

La ministre des Sports a également promis un budget de 15 millions d'euros pour créer de nouvelles piscines. Les 10.547 piscines de France ne couvrent que 75 % des besoins de la natation scolaire.