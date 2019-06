publié le 20/06/2019 à 09:49

Une étude de l'OCDE révèle qu'en France un enseignant sur trois a du mal à faire régner le calme dans sa classe. Selon les chiffres de cette étude les professeurs français passent 10 minutes par heure à faire de la discipline, contre 7 minutes dans les autres pays.

Pour Frédérique Rolet, la secrétaire générale du SNES, le manque de formation initiale et continue des professeurs est l'une des causes de cette situation. "Beaucoup d'études montrent que les professeurs français se plaignent de leur formation et de l'insuffisance de cette formation", souligne-t-elle.

Pourtant, des modules sur la gestion de classe existent dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. "Mais tout doit être fait dans un temps très court", déplore Frédérique Rolet qui "demande à ce que la formation continue, y compris après la titularisation".

De son côté le co-président de la FCPE, Rodrigo Arenas, regrette les "sanctions a posteriori" apportées par l'Éducation nationale aux comportements des élèves. Il pointe notamment du doigt les conseils de disciplines.

"C'est un échec collectif", estime-t-il, déplorant que l'on ne cherche pas les causes des comportements des élèves et des professeurs en amont. Et de mettre en cause non pas les élèves français (comparés à ceux d'autres pays européens), mais les règles qu'on leur impose.